Стали відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Став відомий склад збірної України на матч відбору на Євро-2020 із командою Литви.

Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко у нападі зробив ставку на Жуніора Мораеса. Натомість форвард Роман Яремчук залишився у запасі.

Стартові склади команд:

Україна: Пятов (к), Соболь, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Степаненко, Маліновський, Зінченко, Марлос, Ярмоленко, Мораес

Запасні: Паньків, Лунін, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Коноплянка, Шабанов, Буяльський, Циганков, Миколенко, Коваленко, Караваєв

Актуально: Україна - Литва: онлайн-трансляція

Литва: Черняускас, Міколюнас, Клімавічюс, Гірдвайніс, Андрюшкевічюс, Воробйовас, Вербіцкас, Новіковас, Жулпа, Голубіцкас, Лаукжеміс

Запасні: Барткус, Адамоніс, Янкаускас, Казлаускас, Вайткунас, Д. Матулевічюс, Ласіцкас, Г. Матулевічюс, Каспаравічюс, Шімкус, Баравикас

Нагадаємо, збірна України визначилась із формою на матч із Литвою.