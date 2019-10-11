Джерело - Чемпіон.
Став відомий склад збірної України на матч відбору на Євро-2020 із командою Литви.
Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко у нападі зробив ставку на Жуніора Мораеса. Натомість форвард Роман Яремчук залишився у запасі.
Стартові склади команд:
Україна: Пятов (к), Соболь, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Степаненко, Маліновський, Зінченко, Марлос, Ярмоленко, Мораес
Запасні: Паньків, Лунін, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Коноплянка, Шабанов, Буяльський, Циганков, Миколенко, Коваленко, Караваєв
Актуально: Україна - Литва: онлайн-трансляція
Литва: Черняускас, Міколюнас, Клімавічюс, Гірдвайніс, Андрюшкевічюс, Воробйовас, Вербіцкас, Новіковас, Жулпа, Голубіцкас, Лаукжеміс
Запасні: Барткус, Адамоніс, Янкаускас, Казлаускас, Вайткунас, Д. Матулевічюс, Ласіцкас, Г. Матулевічюс, Каспаравічюс, Шімкус, Баравикас
Нагадаємо, збірна України визначилась із формою на матч із Литвою.