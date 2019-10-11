Китайський клуб хоче заманити лідера Наполі

Дріс Мертен може покинути Наполі

Нападник італійського Наполі Дріс Мертенс може продовжити кар'єру у Китаї.

Про це повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Шіра.

Один із китайських клубів запропонував 32-річному бельгійцю контракт терміном на 2 роки з зарплатою 12 млн євро на рік. При цьому китайці хочуть підписати гравця вже взимку.

Мертенс виступає за Наполі із 2013 року. У поточному сезоні він забив 4 голи та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, Наполі не змогло переграти Торіно у 7 турі Серії А.