Збірній Люксембургу не пощастило у матчах із Україною у відборі на Євро-2020.

Про це розповів головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш.

"У домашньому матчі з Україною Люксембург поступився з рахунком 1:2 з автоголом у кінцівці. Це був нечесний результат, Люксембург легко міг виграти. Це показує силу цієї команди.

У другому матчі з Україною вони програли 0:1, при тому що дуже сумнівно не зарахували гол Люксембургу. Це організована команда, яка добре захищається і любить володіти м'ячем", - розповів Сантуш.