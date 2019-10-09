Вдалий старт для української команди у Лізі чемпіонів

Джерело - УАФ.

У стартовому матчі футзальної Ліги чемпіонів Продексім дав бій одному із фаворитів турніру – Бенфіці.

Перша половина гри пройшла за переваги чемпіонів Португалії, які завдали 17 ударів у площину воріт херсонців, на які українські гравці спромоглися відповісти лише одним.

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Рахунок у матчі був відкритий на 17-й хвилині, коли відзначився Фернандіньо. Продексім зміг відновити рівновагу на початку другої половини гри, коли Михайло Зварич забив м'яч у ворота Бенфіки.

Ліга чемпіонів УЄФА з футзалу

Шлях А. Група 2

Бенфіка — Продексім 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17Фернандіньо, 1:1 - 24 Зварич

Нагадаємо, Ураган знищив Продексім у матчі за Суперкубок України.