Джерело - УАФ.
У стартовому матчі футзальної Ліги чемпіонів Продексім дав бій одному із фаворитів турніру – Бенфіці.
Перша половина гри пройшла за переваги чемпіонів Португалії, які завдали 17 ударів у площину воріт херсонців, на які українські гравці спромоглися відповісти лише одним.
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Рахунок у матчі був відкритий на 17-й хвилині, коли відзначився Фернандіньо. Продексім зміг відновити рівновагу на початку другої половини гри, коли Михайло Зварич забив м'яч у ворота Бенфіки.
Ліга чемпіонів УЄФА з футзалу
Шлях А. Група 2
Бенфіка — Продексім 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 17Фернандіньо, 1:1 - 24 Зварич
Нагадаємо, Ураган знищив Продексім у матчі за Суперкубок України.