Луческу погодився очолити Динамо – агент

Екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу може очолити московське Динамо.

Про це розповів агент румунського спеціаліста Аркадій Запоражану.

"Контакти з Динамо дійсно були. Я приїжджав до Москви, а Мірча – ні.

Ми позначили свою зацікавленість у співпраці. Тепер чекаємо конкретної пропозиції від Динамо. Ми позначили, що нам би хотілося від клубу. Динамо в свою чергу висловило свої побажання. Подивимося що буде далі", - відзначив Запоражану.