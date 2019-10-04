Марсель програв Ам'єну у 9 турі Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 9 турі французької Ліги 1 Ам'єн вдома святкував перемогу над Марселем, який перервав свою семиматчеву безпрограшну серію.
Господарям вдалося відкрити рахунок вже на 11-ій хвилині. У середині тайму Марсель відігрався. Але за чотири хвилини до завершення тайму знову господарі вийшли вперед. У компенсовані хвилини матчу Мендоса встановив остаточний рахунок 3:1 на користь Ам'єну.
Чемпіонат Франції, Ліга 1
9 тур, 4 жовтня
Ам'єн - Марсель 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 11 Алесамі, 1:1 - 23 Бенедетто, 2:1 - 41 Гірассі (пен), 3:1 - 90+1 Мендоса
Раніше, Марсель не зумів перемогти Діжон.
Нагадаємо, Страсбург здобув вольову перемогу над Нантом.