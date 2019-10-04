Марсель програв Ам'єну у 9 турі Ліги 1

Гості перервали свою безпрограшну серію

Джерело - Чемпіон.

У 9 турі французької Ліги 1 Ам'єн вдома святкував перемогу над Марселем, який перервав свою семиматчеву безпрограшну серію.

Господарям вдалося відкрити рахунок вже на 11-ій хвилині. У середині тайму Марсель відігрався. Але за чотири хвилини до завершення тайму знову господарі вийшли вперед. У компенсовані хвилини матчу Мендоса встановив остаточний рахунок 3:1 на користь Ам'єну.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

9 тур, 4 жовтня

Ам'єн - Марсель 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 11 Алесамі, 1:1 - 23 Бенедетто, 2:1 - 41 Гірассі (пен), 3:1 - 90+1 Мендоса

Раніше, Марсель не зумів перемогти Діжон.

Нагадаємо, Страсбург здобув вольову перемогу над Нантом.