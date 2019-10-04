Мій профіль
Хацкевич звинуватив провідних українських журналістів у пиятиці
Сьогодні 19:26 1424 1
Хацкевич: Футбольний агент пропонував мені 300 тисяч доларів за лобіювання гравця
Сьогодні 17:48 1539
Світоліна поступилася Бертенс у чвертьфіналі China Open
Сьогодні 11:44 1115
Динамо не змогло перемогти Лугано у 2 турі Ліги Європи
Вчора 23:50 2220
Олександрія зіграла внічию з Гентом у 2 турі Ліги Європи
Вчора 21:50 1484
Шахтар зіграє з Динамо у 1/8 фіналу Кубка України
Вчора 13:17 1919
Рижикова вийшла в фінал чемпіонату світу
02.10.2019 21:40 1882
Світоліна вперше в сезоні перемогла Кенін і пробилася в чвертьфінал China Open
02.10.2019 20:14 2908
Баварія знищила Тоттенгем, Ювентус розібрався з Баєром. Результати матчів Ліги чемпіонів
01.10.2019 23:52 2533
Аталанта - Шахтар 1:2. Огляд матчу
01.10.2019 22:53 2470
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:58 Футбол Бетіс зіграв внічию з Ейбаром у 8 турі Ла-Ліги 9
23:37 Футбол Марсель програв Ам'єну у 9 турі Ліги 1 55
23:28 Футбол Герта вдома перемогла Фортуну у 7 турі Бундесліги 186
23:09 Легка атлетика Рижикова: Була впевнена, що буде світовий рекорд 350
22:59 Волейбол Прометей впевнено переміг Волинь. Результати матчів 3 туру Суперліги 130
22:44 Блог Фантастичний гол який важко забути. Шапаренку - 21! 263
22:27 Гімнастика Блохіну нагороджено орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня 179
22:06 Футбол Барселона може обміняти Грізманна на Неймара 202
21:52 Футбол Хацкевич: Мені потрібно було піти влітку 268
21:34 Легка атлетика Українка Рижикова посіла сьоме місце на чемпіонаті світу 292
21:26 Хокей Уродженець Кропивницького дебютував у НХЛ і набрав очко в першій же грі 255
21:10 Баскетбол Черкаські Мавпи здолали Харківських Соколів у неймовірному матчі 218
20:57 Футбол Шахов: Хацкевич накопичив у собі лайна і брудно облив ним 409
20:36 Хокей Філадальфія - Чикаго: онлайн-трансляція матчу НХЛ 168
20:32 Баскетбол Запоріжжя перемогло Миколаїв в українській Суперлізі 154
20:11 Футбол Карпати натякають на договірний матч – львівський клуб опублікував скандальну заяву 673
19:52 Футбол Франков відповів Хацкевичу, назвавши його тренером-невдахою 1520
19:41 Футбол Матч Інтер - Ювентус поб'є рекорд Серії А 391
19:26 Футбол Хацкевич звинуватив провідних українських журналістів у пиятиці 1424 1
19:24 Футбол Придбавши квитки на два матчі Favbet Ліги вболівальники отримуй знижку на квиток гри з Шахтарем 136
19:11 Футбол Захисник Челсі травмувався і вибув до кінця року 232
18:54 Футбол Барселона визначилася із заміною для Вальверде 530
18:41 Футбол Українець потрапив до символічної збірної молодих гравців Ла-Ліги 519
18:27 Футбол Пюель очолив суперника Олександрії 252
18:13 Футбол Де Хеа хоче придбати футбольний клуб 403

Марсель програв Ам'єну у 9 турі Ліги 1

Сьогодні 23:37 55 0
Гості перервали свою безпрограшну серію
Марсель програв Ам'єну у 9 турі Ліги 1
#Марсель, #Ам'єн

Джерело - Чемпіон.

У 9 турі французької Ліги 1 Ам'єн вдома святкував перемогу над Марселем, який перервав свою семиматчеву безпрограшну серію.

Господарям вдалося відкрити рахунок вже на 11-ій хвилині. У середині тайму Марсель відігрався. Але за чотири хвилини до завершення тайму знову господарі вийшли вперед. У компенсовані хвилини матчу Мендоса встановив остаточний рахунок 3:1 на користь Ам'єну.

Чемпіонат Франції, Ліга 1
9 тур, 4 жовтня

Ам'єн - Марсель 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 11 Алесамі, 1:1 - 23 Бенедетто, 2:1 - 41 Гірассі (пен), 3:1 - 90+1 Мендоса

Раніше, Марсель не зумів перемогти Діжон.

Нагадаємо, Страсбург здобув вольову перемогу над Нантом.

Коментарі ()