Хацкевич: Мені потрібно було піти влітку

Олександр Хацкевич шкодує, що не залишив пост головного тренера київського Динамо ще влітку.

Про це розповів сам екс-наставник киян.

"Коли у мене закінчився дворічний контракт з Динамо, Ігор Михайлович мене покликав. У нас відбулася досить серйозна і відверта розмова. Ми цього дня нічого не підписували, мого рішення не було. Ігор Михайлович чекав, готовий я чи ні. У мене було дві прекрасних пропозиції влітку, але я залишився тут. Так, ми пішли далі, але мені, напевно, потрібно було зіграти на випередження. Я хотів домогтися того, про що ми домовлялися з Ігорем Михайловичем. Не вийшло - це теж моя помилка. Я її визнаю: мені потрібно було піти влітку", - розповів Хацкевич.