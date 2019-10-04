Джерело - Чемпіон.
Андерлехт оголосив про призначення Франка Веркаутерена на пост головного тренера команди замість Саймона Девіса, який продовжить роботу в клубі.
Про це повідомляє прес-служба бельгійського клубу.
Welcome back, Frank Vercauteren!— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 3 October 2019
👉 https://t.co/uLYD9tliPB#RSCA #COYM pic.twitter.com/Q2dywIuCob
62-річний фахівець приводив Андерлехт до чемпіонства в період з 2005 по 2007 рік. Після 9 матчів брюссельці займають в таблиці чемпіонату Бельгії 13-е місце.