62-річний фахівець приводив Андерлехт до чемпіонства в період з 2005 по 2007 рік.

Джерело - Чемпіон.

Андерлехт оголосив про призначення Франка Веркаутерена на пост головного тренера команди замість Саймона Девіса, який продовжить роботу в клубі.

Про це повідомляє прес-служба бельгійського клубу.

62-річний фахівець приводив Андерлехт до чемпіонства в період з 2005 по 2007 рік. Після 9 матчів брюссельці займають в таблиці чемпіонату Бельгії 13-е місце.