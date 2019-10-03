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Шевченко VS Блохін. Несенюк порівняв двох легенд українського футболу

Сьогодні 12:17 403 0
Голова департаменту по роботі зі ЗМІ Динамо Микола Несенюк знайшов багато спільного
Шевченко VS Блохін. Несенюк порівняв двох легенд українського футболу
#Шевченко, #Блохін, #Несенюк

Джерело - Чемпіон.

Життєвий шлях Андрія Шевченка і Олега Блохіна дуже схожий.

Про це написав голова департаменту по роботі зі ЗМІ Динамо Микола Несенюк.

"Шевченко і Блохін

Життєвий шлях цих двох видатних українських футболістів на диво схожий. Киянин Блохін починав грати за Динамо, здобував єврокубки, отримав Золотий мяч та виступав за збірну до 35 років. Киянин Шевченко теж починав грати за Динамо, здобував єврокубки, отримав Золотий м'яч та виступав за збірну до 35 років.

Після закінчення кар'єри футболіста Блохін долучався до сумнівних політичних проектів, які все програли і тепер вже не існують. Шевченко так само долучався до сумнівного політичного проекту, який все програв і тепер вже не існує.

Блохін став тренером збірної України і після видатних перемог над потужними командами Казахстану, Туреччини, Греції, Саудівської Аравії та Тунісу був проголошений у нас найвидатнішим тренером усіх часів та народів. Шевченко теж став тренером збірної України і після перемог над потужними командами Чехії, Словаччини, Сербії, Люксембургу та Литви був проголошений у нас найвидатнішим тренером усіх часів та народів. На хвилі всенародної слави Блохін двічі залишив збірну заради клубів, двічі був із тих клубів звільнений і вже шостий рік відкритий до пропозицій. Шевченко цього поки що не зробив. Думає?"

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