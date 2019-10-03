Збірна України вдруге поспіль розгромила Сербію

Підопічні Олега Шайтанова впевнено здолали своїх опоненток.

Жіноча збірна України з футзалу друге розгромно перемогла Сербію.

Перший голом у зустрічі "жовто-сині" відзначилися на 7-ій хвилині. Дичко прострілила у штрафний майданчик, а Єрьоменко виявилася спритнішою за сербських захисниць, переправивши м'яч у сітку воріт.

Дуже швидко перевагу українок було подвоєно. Шульга перехопила м'яч у Маліяр, і з гострого кута вразила дев'ятку воріт Шипетіч.

Анна не збиралася зупинятися, і впродовж 17-ої хвилини зуміла ще двічі розписатися у воротах опоненток. Спочатку після точного пасу Гриценко Шульзі залишилося лише підставити ногу, аби переправити м'яч у володіння сербок. Натомість, третій гол третього номера збірної України був забитий після влучного пострілу здалеку.

У другій половині зустрічі "жовто-сині" записали до свого активу ще одне взяття воріт. Андрич обрізала господарок неточним ударом, а Єрьоменко розігнала швидку контратаку нашої команду, яку точним ударом завершила Дударчук. Тож, 5:0 – друга поспіль перемога українок над збірною Сербії.

Контрольний матч

Сербія – Україна 0:5 (0:4)

Голи: 0:1 - 7 Єрьоменко, 0:2 - 9 Шульга, 0:3 -17 Шульга, 0:4 - 17 Шульга, 0:5 - 37 Дударчук

Нагадаємо, в першому матчі збірна України знищила Сербію 7:0.