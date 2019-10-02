Динамо (U-19) - Шкендія (U-19) 8:0. Відеоогляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 жовтня, відбувся перший матч першого раунду Юнацької ліги УЄФА Динамо (U-19) - Шкендія (U-19).

Кияни з перших хвилин захопили ініціативу на полі і до перерви у ворота суперника забили аж чотири сухі м’ячі. Після перерви господарі не зменшили обороти своїх атак, і знову забили чотири рази. То ж у підсумку юнацька команда Динамо виграла з рахунком 8:0.

23 жовтня має відбутися матч-відповідь між цими командами, який перетворився на формальність.

Юнацька ліга УЄФА

Плей-оф переможців. Перший раунд

Перший матч

2 жовтня

Динамо (U-19) - Шкендія (U-19) 8:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 2 Ванат (пен), 2:0 - 13 Надольський, 3:0 - 25 Волошин, 4:0 - 42 Надольський, 5:0 - 51 Ванат, 6:0 - 56 Шулянський, 7:0 - 75 Волошин, 8:0 - 90+6 Ісаєнко (пен)