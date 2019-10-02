Тоттенгем встановив два антирекорди англійських команд в єврокубках

Поразка від Баварії війшла в історію

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем в домашньому матчі 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів програв Баварії (2:7). Лондонці вперше пропустили сім м'ячів вдома.

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Ця поразка оновила відразу два історичних антирекорди для англійських клубів в єврокубках: вперше команда з цієї країни пропустила 7 голів в одному поєдинку, а також програв з різницею в 5 м'ячів в домашній зустрічі.

Чотири м'ячі забив півзахисник мюнхенців Серж Гнабрі і всі голи він забив у другому таймі. Дубль оформив форвард Роберт Левандовскй.

Тоттенгем з 1-м очком посідає останню сходинку в таблиці.