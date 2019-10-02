Канделакі підтвердила, що у неї був секс з Мілевським

Джерело - Чемпіон.
Генеральний продюсер телеканалу Матч ТВ Тіна Канделакі підтвердила слова українського форварда Артема Мілевського, що у нього був сексуальний зв'язок з Канделакі після чемпіонату світу в 2006 році.
Про це розповіла сама відома телеведуча.
"Із задоволенням відповім на це питання. Знаю, мільйон людей мені в коментарях про Артема пише. Друзі, що я тут можу сказати? Копайте глибше! У мене був однокласник Гоче Дарсадзе. І мій роман з ним в третьому класі потряс всю 64-у середню школу. У мене було багато захоплень в Грузії і в Росії теж.
І не забувайте, що я взагалі-то вдруге заміжня. І з тих 10 років, що ми з Василем Бровком разом, ми офіційно одружені три роки. У нас різні періоди були: ми сходилися, розходилися.
Я жива жінка. Не бачу жодної проблеми в тому, що у мене були різні відносини протягом 43 років. Єдине, в чому бачу проблему, що завжди викликає в мені посмішку: виявляється, є ще чоловіки, для яких найяскравіший спогад в житті - це зустріч зі мною, і вони хочуть про це розповідати. На здоров'я ", - сказала Канделакі у програмі Дай Дудя на радіо Ехо Москви.