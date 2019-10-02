Канделакі підтвердила, що у неї був секс з Мілевським

Тіна не стала спростовувати цю інформацію, але ясно дала зрозуміти, що відвертий коментар Мілевського про своє інтимне життя явно її не потішив.

Джерело - Чемпіон.

Генеральний продюсер телеканалу Матч ТВ Тіна Канделакі підтвердила слова українського форварда Артема Мілевського, що у нього був сексуальний зв'язок з Канделакі після чемпіонату світу в 2006 році.

Про це розповіла сама відома телеведуча.