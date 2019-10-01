Шахтар вирвав перемогу в Аталанти 2 турі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Шахтар вирвав вольову перемогу над Аталантою (2:1) в матчі 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.
Бронзові призери чемпіонату Італії могли відкривати рахунок ще на 16-й хвилині, проте удар з пенальті Йосип Ілічич відбив Андрій Пятов.
Через 12 хвилин підопічні Гасперіні все ж забили: Дуван Сапата головою замкнув навіс партнера з лінії воротарського.
Відігралися гірники ще до перерви: Жуніор Мораес залишив не при справах воротаря господарів і точно пробив у порожні ворота. А переможний гол записав на свій рахунок Манор Соломон.
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський вийшов на заміну на 57-й хвилині поєдинку.
Ліга чемпіонів
Група С, 2 тур
1 жовтня
Аталанта - Шахтар 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 28 Сапата, 1:1 - 41 Мораес, 1:2 - 90+5 Соломон.