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Срна: Мав пропозиції від клубів Серії А

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Але Даріо обрав роботу у Шахтарі.
Срна: Мав пропозиції від клубів Серії А
#Шахтар, #Срна, #Серія А

Джерело - football24.ua.

Тренер Шахтаря Даріо Срна мав можливість продовжити роботу в Серії А.

Про це розповів сам екс-капітан гірників.

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"Мій відхід з Серії А вирішився за один день. Минулого літа я вів з Кальярі переговори про новий контракт і не міг досягти домовленості. А потім надійшов дзвінок від президента Шахтаря.

Я прийняв рішення повернутися в Шахтар, адже це мій клуб, моє життя. Хотів допомогти новому головному тренеру своїм досвідом. Я щасливий. У мене було багато пропозицій, три з Італії, але я не бачу сенсу називати клуби", –  сказав Срна.

Нагадаємо, влітку 37-річний хорват приєднався до донецького клубу в статусі помічника головного тренера Луїша Каштру.

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