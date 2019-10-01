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Парма перестріляла Торіно у 6 турі Серії А

Сьогодні 09:16 245 0
Парма перестріляла Торіно у 6 турі Серії А
#Серія А, #Торіно, #Парма

Джерело - Чемпіон.

У заключному матчі 6-го туру Серії А Парма вдома обіграла Торіно з рахунком 3:2.

Господарі поля повели в рахунку вже на 2-й хвилині матчу. Деян Кулусевский замкнув простріл Жервіньо. Торіно відігрався через десять хвилин. Крістіан Ансальді головою замкнув навіс Сімоне Верді. На 31-й хвилині Жервіньо міг повернути перевагу Пармі, але не реалізував пенальті. У цьому епізоді захисник Торіно Глейсон Бремер отримав другу жовту картку і залишив команду в меншості.

У кінцівці першого тайму Торіно вийшов вперед. Андреа Белотті реалізував пенальті. Парма зрівняла рахунок ще до перерви зусиллями Андреаса Корнеліуса. На 88-й хвилині Роберто Інглезе приніс господарям поля перемогу.

Чемпіонат Італії, Серія А

6 тур. 30 вересня

Парма - Торіно 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 2 Кулушевский, 1:1 - 12 Ансальді, 1:2 - 43 Белотті, 2:2 - 45+2 Корнеліус, 3:2 - 88 Інглезе

Парма з 9 очками йде на 8-му місці в Серії А. Торіно з 9 пунктами на 9-й позиції.

У наступному турі 5 жовтня Парма на виїзді зіграє проти СПАЛа. Торіно 6 жовтня візьме Наполі.

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