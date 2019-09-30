Папа Гуйє пропонував Металісту купити Садіо Мане

Папа Гуйє пропонував Євгену Краснікова купити Садіо Мане в Металіст, коли той виступав за РБ Зальцбург.

Про це розповів сам екс-гравець харківського клубу.

"Коли Мане грав в австрійському Зальцбурзі, я пропонував Євгену Краснікова підписати його в Металіст. Але переговори так і не відбулися. Садіо тоді був дуже молодий. В Україну їхати йому не хотілося, адже були шанси переїхати до Європи. Це було рішенням його агента.

Я з ним спілкуюся і зараз. Ми друзі. Коли він грав у Саутгемптоні, ми часто спілкувалися", - сказав Папа Гуйє.