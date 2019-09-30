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Папа Гуйє пропонував Металісту купити Садіо Мане

Сьогодні 21:05 241 0
Папа Гуйє пропонував Металісту купити Садіо Мане
#Металіст, #Папа, #Мане

Джерело - Чемпіон.

Папа Гуйє пропонував Євгену Краснікова купити Садіо Мане в Металіст, коли той виступав за РБ Зальцбург.

Про це розповів сам екс-гравець харківського клубу.

"Коли Мане грав в австрійському Зальцбурзі, я пропонував Євгену Краснікова підписати його в Металіст. Але переговори так і не відбулися. Садіо тоді був дуже молодий. В Україну їхати йому не хотілося, адже були шанси переїхати до Європи. Це було рішенням його агента.

Я з ним спілкуюся і зараз. Ми друзі. Коли він грав у Саутгемптоні, ми часто спілкувалися", - сказав Папа Гуйє.

Нагадаємо, що минулого літа Папа Гуйє став гравцем Дніпро-1 на правах вільного агента.

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