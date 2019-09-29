Джерело - Чемпіон.
У матчі 7-го туру іспанської Ла-Ліги Севілья змогла вирвати перемогу у Реала Сосьєдад.
Вже на 4-й хвилині матчу гості змогли відкрити рахунок у матчі, відзначився Орсабаль. Через 15 хвилин рівновагу у грі відновив Ноліто.
На початку другої половини гри Окампос вивів Севілью вперед, а наприкінці зустрічі Васкес подвоїв перевагу господарів.
Відновив інтригу у матчі Порту, однак на більше Реал Сосьєдад не вистачило.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
7 тур, 28 вересня
Севілья – Реал Сосьєдад 3:2
Голи: 0:1 – 4 Орсабаль, 1:1 – 18 Ноліто, 2:1 – 47 Окампос, 3:1 – 80 Васкес, 3:2 – 87 Порту
Раніше, Вальядолід без Луніна переграв Еспаньйол.