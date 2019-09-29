Хохлов керуватиме командою до зимової перерви

Джерело - Динамоманія.

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Росії.

Про це повідомляє Динамоманія.

За інформацією джерела, новим місце роботи білоруса може стати московське Динамо.

Швидше за все, головний тренер команди Дмитро Хохлов керуватиме командою до зимової перерви, після чого його і може змінити Хацкевич.

Конкурентом Хацкевича в боротьбі за посаду наставника московського клубу називали відомого італійця Дженнаро Гаттузо, який, правда, сам спростував можливість свого призначення на цю посаду.

Зараз є ймовірність, що Гаттузо очолить Краснодар.

Нагадаємо, Ордець зганьбився у дебютному матчі за московське Динамо.

Раніше Воронін відмовився від пропозиції увійти до тренерського штабу московського Динамо.