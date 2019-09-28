Баварія з труднощами перемогла Падерборн. Результати матчів 6 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У шостому турі німецької Бундесліги відбулися 5 матчів.
Господарі виявилися досить гостинними. У всіх матчах перемоги здобули гості. Гоффенгайм і Аугсбург зазнали домашніх розгромів. Вольфсбург святкував мінімальну перемогу. Перемогли Баварія і Шальке.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20
6 тур, 28 вересня
Аугсбург - Баєр 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 34 Нідерлехнер (авт), 0:2 - 76 Фолланд, 0:3 - 84 Гаверц
Гоффенгайм - Боруссія М 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Плеа, 0:2 - Цурам, 0:3 - 83 Нойгаус
Майнц - Вольфсбург 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 9 Тіссеран
Падерборн - Баварія 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 15 Гнабрі, 0:2 - 56 Коутіньо, 1:2 - 68 Прегер, 1:3 - 79 Левандовський, 2:3 - 84 Коллінс
РБ Лейпциг - Шальке 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 29 Сане, 0:2 - 42 Харіт, 0:3 - 58 Матондо, 1:3 - 83 Форсберг
Нагадаємо, Ноєр хоче продовжити контракт з Баварією.