Баварія з труднощами перемогла Падерборн. Результати матчів 6 туру Бундесліги

Гості перемогли у всіх матчах

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі німецької Бундесліги відбулися 5 матчів.

Господарі виявилися досить гостинними. У всіх матчах перемоги здобули гості. Гоффенгайм і Аугсбург зазнали домашніх розгромів. Вольфсбург святкував мінімальну перемогу. Перемогли Баварія і Шальке.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20

6 тур, 28 вересня

Аугсбург - Баєр 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Нідерлехнер (авт), 0:2 - 76 Фолланд, 0:3 - 84 Гаверц

Гоффенгайм - Боруссія М 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Плеа, 0:2 - Цурам, 0:3 - 83 Нойгаус

Майнц - Вольфсбург 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 9 Тіссеран

Падерборн - Баварія 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Гнабрі, 0:2 - 56 Коутіньо, 1:2 - 68 Прегер, 1:3 - 79 Левандовський, 2:3 - 84 Коллінс

РБ Лейпциг - Шальке 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 29 Сане, 0:2 - 42 Харіт, 0:3 - 58 Матондо, 1:3 - 83 Форсберг