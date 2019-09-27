Шахтар - Ворскла: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Арбітр: Євгеній Арановський (Київ) провів 106 матчів в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 57 матчів: +42=11-4 м’ячі 119-33

На полі Шахтаря — 28 матчів: +23=4-1 м’ячі 70-19

В УПЛ зіграно 48 матчів: +37=9-2 м’ячі 99-28

На полі Шахтаря — 24 матчі: +21=3-0 м’ячі 58-15.

Останній матч на полі Шахтаря: 11.08.2018. 4-й тур Чемпіонату України-2018/2019.

Шахтар — Ворскла — 4:1

Голи: 0:1 — В. Шарпар (25). 1:1 — Марлос (50), 2:1 — Т. Степаненко (59), 3:1 — Д. Хочолава (62), 4:1 — Жуніор Мораес (74).

Переможна серія Шахтаря в матчах з Ворсклою з 6 березня 2016 року триває в Чемпіонатах вже 9 ігор, м'ячі 25-7

Пропускний домашній серіал помаранчево-чорних в поєдинках з біло-зеленими триває 5 матчів — 7 голів.

Цікаві факти та можливі події

Шахтар в ролі господарів поля може забити 1000-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

Шахтар може забити 100-й "полтавський" гол в Чемпіонатах (ще 1 м’яч).

Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року вже 37 матчів поспіль: +32=5.

Переможний серіал гірників з 26 травня цього року триває у Чемпіонатах 10 матчів, м’ячі 31-6.

200-й матч в Чемпіонатах в складі Ворскли може провести Павло Ребенок.

50-й матч у всіх турнірах в складі Шахтаря може провести Жуніор Мораес.

25-й гол в УПЛ може забити Юрій Коломоєць (Ворскла), 20-й — Дентіньо, 15-й — Сергій Болбат, Тарас Степаненко (усі — Шахтар), Денис Васін (Ворскла).

Гольова серія Марлоса (Шахтар) триває в УПЛ 3 матчі — 3 голи.