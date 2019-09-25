Ліон не зміг перемогти Брест. Результати матчів 7 туру Ліги 1

Суперник Олександрії Сент-Етьєн зазнав поразки

Джерело - Чемпіон.

У сьомому турі французької Ліги 1 відбулися сім матчів.

Дубль Кура не дозволив святкувати Ліону перемогу над Брестом. Завдяки двом голам Аліуї Анже здобув три очки у Тулузі.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

7 тур, 25 вересня

Ам’єн - Бордо 1:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 2 Мендоса, 1:1 - 8 Адлі, 1:2 - 45+1 Адлі, 1:3 - 73 Калу

Брест - Ліон 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 28 Дембеле, 1:1 - 29 Кур, 1:2 - 69 Корне, 2:2 - 85 Кур

Лілль - Страсбург 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Осімхен, 2:0 - 64 Ремі

Монпельє - Нім 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 31 Суке

Нант - Ренн 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 77 Туре (пен)

Сент-Етьєн - Мец 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 18 Діалло

Тулуза - Анже 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 88 Аліуї, 0:2 - 90+5 Аліуї

Раніше, Реал узгодив трансфер Мбаппе.

Нагадаємо, Неймару скоротили дискваліфікацію.