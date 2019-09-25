Ліон не зміг перемогти Брест. Результати матчів 7 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У сьомому турі французької Ліги 1 відбулися сім матчів.
Дубль Кура не дозволив святкувати Ліону перемогу над Брестом. Завдяки двом голам Аліуї Анже здобув три очки у Тулузі.
Ам’єн - Бордо 1:3 (1:2)
Голи: 1:0 - 2 Мендоса, 1:1 - 8 Адлі, 1:2 - 45+1 Адлі, 1:3 - 73 Калу
Брест - Ліон 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 28 Дембеле, 1:1 - 29 Кур, 1:2 - 69 Корне, 2:2 - 85 Кур
Лілль - Страсбург 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 43 Осімхен, 2:0 - 64 Ремі
Монпельє - Нім 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 31 Суке
Нант - Ренн 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 77 Туре (пен)
Сент-Етьєн - Мец 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 18 Діалло
Тулуза - Анже 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 88 Аліуї, 0:2 - 90+5 Аліуї
Раніше, Реал узгодив трансфер Мбаппе.
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