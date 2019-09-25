Маріуполь - Динамо: стартові склади команд

Шабанов і Караваєв вийдуть з перших хвилин

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади перенесеного матчу четвертого туру прем'єр-ліги Маріуполь - Динамо.

Маріуполь: Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Биков, Корнієнко, Чурко, Чех, Тищенко, Вакула, Мішньов, Топалов

Запасні: Гальчук, Дава, Яворський, Горбунов, Полегенько, Кащук, Путря

Динамо: Бойко, Кадар, Кендзьора, Шабанов, Караваєв, Де Пена, Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вербич, Родрігес

Запасні: Бущан, Шепелев, Соль, Сідклей, Гармаш, Самбрано, Бесєдін

Матч розпочнеться о 17.00.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.

Також онлайн матчу Маріуполь - Динамо Київ можна переглянути на нашому сайті в платформі Olltv.