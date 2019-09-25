Маріуполь - Динамо: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Стали відомі стартові склади перенесеного матчу четвертого туру прем'єр-ліги Маріуполь - Динамо.
Маріуполь: Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Биков, Корнієнко, Чурко, Чех, Тищенко, Вакула, Мішньов, Топалов
Запасні: Гальчук, Дава, Яворський, Горбунов, Полегенько, Кащук, Путря
Динамо: Бойко, Кадар, Кендзьора, Шабанов, Караваєв, Де Пена, Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вербич, Родрігес
Запасні: Бущан, Шепелев, Соль, Сідклей, Гармаш, Самбрано, Бесєдін
Матч розпочнеться о 17.00.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.
Також онлайн матчу Маріуполь - Динамо Київ можна переглянути на нашому сайті в платформі Olltv.