Нападник ПСЖ Кілліан Мбаппе вказав на людські якості Мауро Ікарді.

Про це розповів сам гравець.

"Я дуже високої думки про Мауро Ікарді. Люди судять його за вчинками, а не за тим, яка він людина. Це мене дуже дивує.

Він дуже добра і чуйна людина. До того-ж він ще й сором'язливий. Навіть в роздягальню він заходить дуже тихо, не створюючи шум.

Я впевнений, що після того як аргентинець адаптується в Парижі, він заб'є за наш клуб дуже багато важливих голів", - розповів Мбаппе