Бенфіка відкрила другу футбольну школу в Україні

Португальська Бенфіка відкрила нову футбольну школу у Харкові.

Про це повідомляє footballhub.

Школа у Харкові стала другою в Україні, перша була відкрита у Києві.

"Академія Бенфіки – одна із найкращих академій у світі. Ми виховуєму різних гравців, які потім стають зарками топ-чемпіонатів Європи. Ми хочемо передати наш досвід, сприяти розвитку талантів у різних країнах", – розповів комерційний директор Бенфіки Карвалью.

Відзначимо, що у Харкові португальцям допомагатиме екс-гравець Бенфіки та збірної України Сергій Кандауров.

Нагадаємо, Горяїнов став тренером в академії Бенфіки.