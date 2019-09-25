Джерело - footballhub.com.ua.
Португальська Бенфіка відкрила нову футбольну школу у Харкові.
Про це повідомляє footballhub.
Школа у Харкові стала другою в Україні, перша була відкрита у Києві.
"Академія Бенфіки – одна із найкращих академій у світі. Ми виховуєму різних гравців, які потім стають зарками топ-чемпіонатів Європи. Ми хочемо передати наш досвід, сприяти розвитку талантів у різних країнах", – розповів комерційний директор Бенфіки Карвалью.
Відзначимо, що у Харкові португальцям допомагатиме екс-гравець Бенфіки та збірної України Сергій Кандауров.
Нагадаємо, Горяїнов став тренером в академії Бенфіки.