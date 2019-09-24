Всесвітньо відомий бренд судиться із Ліверпулем

Мій профіль
Світоліна розібралася із екс-першою ракеткою світу
Сьогодні 11:46 870
Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн
Сьогодні 15:16 34
Україна - Сербія: онлайн-трансляція 1/4 фіналу чемпіонату Європи
Сьогодні 13:42 4680
Ястремська у драматичному матчі перемогла американку
Сьогодні 11:56 623
Україна - Сербія: анонс і прогноз на матч чемпіонату Європи
Сьогодні 06:48 4419
Жіноча збірна України з боксу відмовилась їхати на чемпіонат світу у Росію
Вчора 14:31 1538
Домінування українців і 4 чемпіонські пояси. У Києві відбувся грандіозний турнір WWFC 15
Вчора 14:17 447
Стаховський втратив позицію у рейтингу ATP
Вчора 10:49 1765
Рейтинг WTA: Костюк піднялася одразу на 33 сходинки, Ястремська встановила черговий рекорд
Вчора 09:10 12209
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 07:46 32049
Навколо спорту
Блоги
Відео дня. Феноменальний гол захисника Вест Гема у ворота Манчестер Юнайтед
Відео дня. Феноменальний гол захисника Вест Гема у ворота Манчестер Юнайтед Андрій Твердохліб
Вчора 06:49 3324
Головне, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе. Ярмоленка дотепно потролили партнери по команді
Головне, що твої діти схожі на дружину, а не на тебе. Ярмоленка дотепно потролили партнери по команді Андрій Твердохліб
Вчора 06:09 2067
Феномен. Легендарний Роналдо святкує 43-річчя
Феномен. Легендарний Роналдо святкує 43-річчя Андрій Твердохліб
22.09.2019 20:17 1133
Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0: огляд матчу
Вест Гем - Манчестер Юнайтед 2:0: огляд матчу Андрій Твердохліб
22.09.2019 18:45 1083
Динамівець Де Пена забив ефектний гол у ворота Ворскли
Динамівець Де Пена забив ефектний гол у ворота Ворскли Андрій Твердохліб
22.09.2019 18:14 2780 1
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:20 Футбол Марадона провалив старт у аргентинському чемпіонаті 33
15:16 Легка атлетика Чемпіонат світу з Легкої атлетики - 2019: календар, розклад, результати - онлайн 34
15:11 Теніс Снігур успішно стартувала у Великій Британії 73
14:47 Футбол Рабйо хоче піти із Ювентуса 177
14:33 Біатлон Блашко знову тріумфувала на ЛЧУ 112
14:17 Футбол Всесвітньо відомий бренд судиться із Ліверпулем 285
13:57 Футбол Миколенко не зіграє проти Маріуполя 224
13:43 Футбол Експерт вказав на недолік Маліновського 753
13:42 Пряма трансляція Україна - Сербія: онлайн-трансляція 1/4 фіналу чемпіонату Європи 4680
13:38 Теніс Світоліна зіграє проти росіянки Кузнєцової у 1/8 фіналу Dongfeng Motor Wuhan Open 306
13:26 Біатлон Цимбал виграв гонку переслідування на ЛЧУ 400
13:07 Футбол Ювентус хоче безкоштовно підписати Вілліана 267
12:49 Футбол Динамо буде добиратися на матч УПЛ 8 годин - ЗМІ 550
12:31 Футбол Бурду прооперують в Іспанії 401
12:15 Футбол Збірну Росію можуть не допустити на чемпіонат світу із футболу 1040
11:56 Теніс Ястремська у драматичному матчі перемогла американку 623
11:46 Теніс Світоліна розібралася із екс-першою ракеткою світу 870
11:29 Футбол В Україні може відбутися матч за Суперкубок УЄФА 353
11:15 Волейбол Букмекери не вірять у перемогу України у чвертьфіналі Євро-2019 304
11:08 Теніс Ястремська - Макхейл: онлайн-трансляція. LIVE 1377
11:08 Пряма трансляція Світоліна - Мугуруса: онлайн-трансляція. LIVE 1692
10:50 Футбол Роналду не включив Мессі та ван Дейка у трійку найкращих гравців FIFA The Best-2019 340
10:36 Футбол Супряга вказав, коли повернеться у Динамо 595
10:17 Футбол Зінченко потрапив у список найкращих футболістів АПЛ 291
09:58 Футбол Ван Дейк: Мессі – надзвичайний футболіст 241

Всесвітньо відомий бренд судиться із Ліверпулем

Сьогодні 14:17 285 0
Ліверпуль хоче змінити спонсора
Всесвітньо відомий бренд судиться із Ліверпулем
#Ліверпуль, #New Balance, #АПЛ

Джерело - sports.ru.

Компанія New Balance подала в суд Лондона до Ліверпуля, щоб продовжити контракт з клубом.

Американська компанія вважає, що вона має право укласти нову угоду із клубом та вже активувала відповідну опцію у контракті. В свою чергу у Ліверпулі дотримуються іншої думки.

New Balance повторила пропозицію іншого технічного спонсора - Nike, який готовий платити Ліверпулю близько 70 млн фунтів на рік.

Чинний контракт New Balance на 45 млн фунтів за сезон розрахований до травня 2020 року.

Нагадаємо, ФІФА визнала Клоппа найкращим тренером року.

Раніше, українку визнали найкрасивішою фанаткою Ліверпуля.

Коментарі ()