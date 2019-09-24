Всесвітньо відомий бренд судиться із Ліверпулем

Ліверпуль хоче змінити спонсора

Компанія New Balance подала в суд Лондона до Ліверпуля, щоб продовжити контракт з клубом.

Американська компанія вважає, що вона має право укласти нову угоду із клубом та вже активувала відповідну опцію у контракті. В свою чергу у Ліверпулі дотримуються іншої думки.

New Balance повторила пропозицію іншого технічного спонсора - Nike, який готовий платити Ліверпулю близько 70 млн фунтів на рік.

Чинний контракт New Balance на 45 млн фунтів за сезон розрахований до травня 2020 року.

Нагадаємо, ФІФА визнала Клоппа найкращим тренером року.

Раніше, українку визнали найкрасивішою фанаткою Ліверпуля.