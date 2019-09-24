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Ван Дейк: Мессі – надзвичайний футболіст

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Вірджіл ван Дейк прокоментував вручення Ліонелю Мессі нагороду найкращому гравцю світу
Ван Дейк: Мессі – надзвичайний футболіст
#Ван Дейк, #Мессі, #ФІФА

Джерело - sport.ua.

Центральний захисник Вірджіл ван Дейк вказав на найкращого гравця світу.

Про це розповів сам гравець.

"Голосування закінчилося, і люди вибрали Мессі. Я був дуже близький до перемоги. Не впевнений, що нашу гру взагалі можна порівнювати, адже він нападник, а я захисник.

Мессі - надзвичайний футболіст, можливо, кращий за всіх часів. Я не засмучений. Я дуже радий за нього. Я вже говорив, що командні призи для мене важливіше. Цей індивідуальний приз для мене був би бонусом", - розповів ван Дейк.

Нагадаємо, ФІФА визначила найкращого гравця року.

Раніше, Клопп став найкращим тренером сезону, а Аліссон - найкращи голкіпером.

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