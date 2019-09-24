Центральний захисник Вірджіл ван Дейк вказав на найкращого гравця світу.

Про це розповів сам гравець.

"Голосування закінчилося, і люди вибрали Мессі. Я був дуже близький до перемоги. Не впевнений, що нашу гру взагалі можна порівнювати, адже він нападник, а я захисник.

Мессі - надзвичайний футболіст, можливо, кращий за всіх часів. Я не засмучений. Я дуже радий за нього. Я вже говорив, що командні призи для мене важливіше. Цей індивідуальний приз для мене був би бонусом", - розповів ван Дейк.