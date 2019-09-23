Роналду пропустить найближчий матч Ювентуса через травму

Роналду не зіграє проти Брешії

Португалець Роналду не потрапив до заявки команди Ювентусна матч 5 туру Серії А.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Найімовірніше, у бомбардира туринців виявили пошкодження.

Після гри з Вероною у Роналду виникли проблеми з привідним м'язом бедра, тому тренерський штаб Ювентуса не хоче ризикувати здоров'ям свого лідера. Раніше наставник команди Мауріціо Саррі підтвердив, що Роналду не зіграє проти Брешії. Слід зазначити, що 34-річний нападник наразі не пропустив жодної гри Ювентуса у поточному сезоні.

Нагадаємо, саме Роналду приніс Ювентусу перемогу над Вероною, впевнено реалізувавши пенальті на 49-й хвилині поєдинку.