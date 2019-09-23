Ектор Купер не показав задовільних результатів

Аргентинський спеціаліст Ектор Купер залишив посаду головного тренера збірної Узбекистану.

Про це повідомляє АФУ.

Контракт 63-річного фахівця розірваний за обопільною згодою.

Аргентинець очолив збірну Узбекистану в серпні 2018 року, уклавши угоду на три роки з можливістю продовження ще на рік.

Відзначимо, що 5 вересня збірна Узбекистану в рамках другого кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2022 програла Палестині з рахунком 2:0.

Нагадаємо, екс-гравець Динамо перейшов у чемпіонат Узбекистану.