Челсі - Ліверпуль 1:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Лондонський Челсі приймав Ліверпуль у матчі 6 туру АПЛ.
Мерсисайдці швидко відкрили рахунок зусиллями Александра-Арнольда, який реалізував штрафний. Пізніше арбітр скасував гол Сезара Аспілікуети через офсайд Мейсона Маунта, а потім захисник лондонців Андреас Крістенсен знову припустився результативної помилки, і Роберто Фірміно подвоїв перевагу гостей.
По перерві "сині" мали багато нагод, щоб відігратись, тоді як небезпека біля воріт Кепи була значно меншою. У підсумку, Н'Голо Канте продемонстрував своє вміння брати ініціативу на себе і відквитав 1 м'яч, а перед фінальним свистком Мейсон Маунт схибив із вбивчої позиції. У підсумку, Ліверпуль втримав переможний рахунок.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
6-й тур, 22 вересня
Челсі - Ліверпуль 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 14 Александр-Арнольд, 0:2 - 30 Фірміно, 1:2 - 71 Канте
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