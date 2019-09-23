Челсі - Ліверпуль 1:2. Огляд матчу

Лондонський Челсі приймав Ліверпуль у матчі 6 туру АПЛ.

Мерсисайдці швидко відкрили рахунок зусиллями Александра-Арнольда, який реалізував штрафний. Пізніше арбітр скасував гол Сезара Аспілікуети через офсайд Мейсона Маунта, а потім захисник лондонців Андреас Крістенсен знову припустився результативної помилки, і Роберто Фірміно подвоїв перевагу гостей.

По перерві "сині" мали багато нагод, щоб відігратись, тоді як небезпека біля воріт Кепи була значно меншою. У підсумку, Н'Голо Канте продемонстрував своє вміння брати ініціативу на себе і відквитав 1 м'яч, а перед фінальним свистком Мейсон Маунт схибив із вбивчої позиції. У підсумку, Ліверпуль втримав переможний рахунок.