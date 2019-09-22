Джерело - sport.ua.
Гранада могла забити Барселоні більше двох м’ячів у матчі 5 туру Ла-Ліги.
Про це розповів головний тренер Ернесто Вальверде.
"Гра Барселони мене турбує, нам не вдаються виїзні матчі. Нашій атаці на вистачає сил. Подібне відбувалося в матчах з Боруссією, Осасуною. Ми постараємося грати краще. Я несу відповідальність за результат. Я дуже злий, тому що ми не заслуговували на перемогу. Суперник міг забити більше", - розповів Вальверде.
Раніше, Гранада без проблем перемогла Барселону.
Нагадаємо, Осасуна і Бетіс зіграли внічию.