Гранада могла забити Барселоні більше двох м’ячів у матчі 5 туру Ла-Ліги.

Про це розповів головний тренер Ернесто Вальверде.

"Гра Барселони мене турбує, нам не вдаються виїзні матчі. Нашій атаці на вистачає сил. Подібне відбувалося в матчах з Боруссією, Осасуною. Ми постараємося грати краще. Я несу відповідальність за результат. Я дуже злий, тому що ми не заслуговували на перемогу. Суперник міг забити більше", - розповів Вальверде.