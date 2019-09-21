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Монако не змогло перемогти Реймс, Ніцца здолала Діжон. Результати 6 туру Ліги 1
#Ліга 1, #Монако, #Марсель

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 вересня, відбулися матчі 6 туру французької Ліги 1.

Марсель - Монпельє 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 автогол Сарр, 1:1 - 74 Жермен

Бордо - Брест 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 6 Бріан, 1:1 - 20 Грансір, 1:2 - 45+2 Отрет, 2:2 - 69 Пабло

Мец - Амєн 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Гірассі, 0:2 - 54 Дібассі, 1:2 - 68 Діалло

Нім - Тулуза 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 39 Філіппото

Ніцца - Діжон 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 22 Тавареш, 1:1 - 29 Долберг, 2:1 - 47 Аталь

Реймс - Монако 0:0

Нагадаємо, Страсбург здобув вольову перемогу над Нантом.

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