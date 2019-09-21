Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 вересня, відбулися матчі 6 туру французької Ліги 1.
Марсель - Монпельє 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 автогол Сарр, 1:1 - 74 Жермен
Бордо - Брест 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 6 Бріан, 1:1 - 20 Грансір, 1:2 - 45+2 Отрет, 2:2 - 69 Пабло
Мец - Амєн 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Гірассі, 0:2 - 54 Дібассі, 1:2 - 68 Діалло
Нім - Тулуза 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 39 Філіппото
Ніцца - Діжон 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 22 Тавареш, 1:1 - 29 Долберг, 2:1 - 47 Аталь
Реймс - Монако 0:0
Нагадаємо, Страсбург здобув вольову перемогу над Нантом.