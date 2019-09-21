Колос - Олександрія: прев'ю матчу 8 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків) провів 10 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Перший матч в історії зустрічей суперників.

Цікаві факти та можливі події

Олександрія під керівництвом Володимира Шарана проведе 150-й матч в УПЛ.

Безнічийна серія містян з 26 травня триває в Чемпіонатах 9 ігор: 4 перемоги та 5 поразок.

Клубна рекордна гольова гостьова серія Олександрії в УПЛ з 16 березня триває 9 ігор — 13 м’ячів.

Олександрія може забити 100-й гостьовий гол у Чемпіонатах (ще 3 м’ячі).

Колос на своєму полі в УПЛ внічию ще не грав — по 2 перемоги та поразки.

Володимир Шаран на чолі різних клубів проведе 170-й матч в УПЛ у якому може зазнати 40-ї виїзної поразки.

100-й матч в УПЛ може провести Антон Шендрік (Олександрія).

10-й гол в УПЛ може забити Олексій Довгий (Олександрія).