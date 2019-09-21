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Лестер - Тоттенгем: онлайн-трансляція

Сьогодні 14:29 521 0
Відеотрансляція матчу 6 туру Англійської Прем'єр-ліги
Лестер - Тоттенгем: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6 туру Англійської Прем'єр-ліги Лестер прийматиме Тоттенгем.

Гра відбудеться сьогодні, 21 вересня на Кінг Павер Стедіум у Лестері.

Початок о 14:30 за київським часом.

Пряма трансляція матчу на телеканалі Setanta Sports.

Також трансляцію матчу Лестер - Тоттенгем можна подивитися на нашому сайті.

Після 5 турів команди мають в своєм активі по 8 залікових пунктів і посідають 6 й 4 сходинку відповідно. У минулому чемпіонаті шпори двічі перемогли лисиць - 3:1 вдома та 0:2 на віїзді.

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