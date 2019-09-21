Борнмут на виїзді переміг Саутгемптон у 6 турі АПЛ

Перемога гостей з перевагою у два м'ячі

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі англійської Прем’єр-ліги Борнмут на виїзді переміг Саутгемптон

Ще у першій половині зустрічі гості забезпечили собі перевагу у два м’ячі. Після перерви господарі один м’яч відіграли, але у компенсовані хвилини гості встановили остаточний рахунок 3:1.

Чемпіонат Англії - Прем’єр-ліга 2019/20

6 тур, 20 вересня

Саутгемптон - Борнмут 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Аке, 0:2 - 35 Вілсон Г., 1:2 - 53 Ворд-Праус, 1:3 - 90+5 Вілсон К.

Нагадаємо, МЮ програв Крістал Пелес (1:2) та зіграв внічию з Вулвергемптоном (1:1).