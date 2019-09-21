Мілан - Інтер: онлайн-трансляція матчу Серії А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 вересня, на стадіоні Сан-Сіро в Мілані відбудеться матч четвертого туру чемпіонату Італії, в якому зустрінуться Мілан і Інтер.

Час початку матчу - 21:45.

У чемпіонаті Італії команди провели між собою 192 матчі, в яких перевага на боці Інтера: 72 перемог, 62 поразки і 58 нічиїх. Цікаво, що найрезультативнішим гравцем міланського дербі є український форвард Андрій Шевченко. Він забив 14 голів у ворота Інтера.

В Україні міланське дербі транслюватиме телеканал Футбол 1.

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