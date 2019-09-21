Зоря — Маріуполь: прев'ю матчу 8 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Арбітр: Микола Балакін (Київська область) проведе 45-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 27 матчів: +10=8-9 м’ячі 39-41.

На полі Зорі — 13 матчів: +7=5-1 м’ячі 24-15

В УПЛ зіграно 24 матчів: +9=8-7 м’ячі 37-31.

На полі Зорі — 12 матчів: +6=5-1 м’ячі 22-14

Останній матч на полі Зорі — 04.05.2019. 27-й тур Чемпіонату України-2018/2019.

Зоря — Маріуполь — 0:1

Гол: Р. Фомин (34).

Зоря в ролі господарів поля пропускає голи у 4-х поспіль матчах з Маріуполем, причому рівно по одному голу за гру.

Цікаві факти та можливі події

Голева серія Зорі з 26 травня триває в УПЛ 9 матчів — 16 м’ячів.

Азовці забивають голи в Чемпіонатах 7 матчів поспіль — 10 м’ячів.

Маріуполь при Олександру Бабичу може здобути 20-ту перемогу в Чемпіонатах.

Луганський клуб в ролі господарів поля пропускає голи в Чемпіонатах 9 ігор поспіль — 13 м’ячів.

100-й матч в УПЛ може провести Заурі Махарадзе (Зоря).

10-й гол в УПЛ може забити Владислав Вакула (Маріуполь), Владислав Кочергін (Зоря).