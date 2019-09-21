Зоря — Маріуполь: прев'ю матчу 8 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Арбітр: Микола Балакін (Київська область) проведе 45-й матч в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 27 матчів: +10=8-9 м’ячі 39-41.
На полі Зорі — 13 матчів: +7=5-1 м’ячі 24-15
В УПЛ зіграно 24 матчів: +9=8-7 м’ячі 37-31.
На полі Зорі — 12 матчів: +6=5-1 м’ячі 22-14
Останній матч на полі Зорі — 04.05.2019. 27-й тур Чемпіонату України-2018/2019.
Зоря — Маріуполь — 0:1
Гол: Р. Фомин (34).
Зоря в ролі господарів поля пропускає голи у 4-х поспіль матчах з Маріуполем, причому рівно по одному голу за гру.
Цікаві факти та можливі події
Голева серія Зорі з 26 травня триває в УПЛ 9 матчів — 16 м’ячів.
Азовці забивають голи в Чемпіонатах 7 матчів поспіль — 10 м’ячів.
Маріуполь при Олександру Бабичу може здобути 20-ту перемогу в Чемпіонатах.
Луганський клуб в ролі господарів поля пропускає голи в Чемпіонатах 9 ігор поспіль — 13 м’ячів.
100-й матч в УПЛ може провести Заурі Махарадзе (Зоря).
10-й гол в УПЛ може забити Владислав Вакула (Маріуполь), Владислав Кочергін (Зоря).