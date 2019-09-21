Львів - Олімпік: прев'ю матчу 8 туру УПЛ

Джерело - УПЛ.

Арбітр: Дмитро Кутаков (Бровари) провів 93 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 4 матчі: +0=4-0 м’ячі 3-3 — всі в УПЛ

На полі Львова — 2 матчі: +0=2-0 м’ячі 2-2

Останній матч на полі Львова — 10.11.2018. 15-й тур чемпіонату України-2018/2019.

Львів — Олімпік — 1:1

Голи: 1:0 — Лукас Тейлор (27), 1:1 — А. Шиндер (63).

Цікаві факти та можливі події

Львів утримує клубну антирекордну домашню безвиграшну серію в Чемпіонатах, яка з 10 листопада 2018 року триває 12 ігор: 4 нічиї та 8 поразок.

Львів на своєму полі не забиває голів в УПЛ з 13 квітня цього року впродовж рекордних для клубу 558-ми хвилин.

Містяни утримують ще два клубних рекордних серіали в УПЛ, які розпочалися ще 28 квітня і тривають 9 ігор: безнічийний — 2 перемоги та 7 поразок та пропускний — 18 м’ячів.

Олімпік може здобути 40-у перемогу в УПЛ.

Олімпійці пропускають голи в Чемпіонатах з 27 квітня впродовж рекордних для клубу 14-ти матчів поспіль — 26 м’ячів.

Олімпік не перемагає в УПЛ з 21 травня впродовж 10-ти ігор поспіль: =5-5.

Олександр Бандура (Львів) може пропустити 200-й гол у Чемпіонатах (ще 2 м’ячі).

10-й гол в УПЛ може забити Сергій Політило (Олімпік).

50-й матч в Чемпіонатах може провести Євгеній Пасіч (Олімпік).

Володимир Мазяр на чолі різних клубів може зазнати 10-ї поразки в УПЛ.