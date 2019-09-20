Шахтар та Динамо зацікавлені у Луческу

Луческу може повернутися до України

Керівництво Шахтаря та Динамо проявляють інтерес до потенційного співробітництва з 74-річним Мірчею Луческу.

Про це повідомляє Sport.ro.

Відзначається, що бос "гірників" Рінат Ахметов не надто задоволений початком роботи Луїша Каштру на посаді головного тренера його команди. Нібито власник Шахтаря незадоволений поразкою від Динамо в Суперкубку України, а також черговим невдалим матчем проти Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів. Відзначається, що в разі незадовільного виступу в іграх із загребським Динамо і Аталантою майбутнє Каштру в Шахтарі може виявитися на волосині.

Керівництво Динамо нібито також має види на Луческу, навіть незважаючи на недавню рокіровку на тренерському містку. Олексій Михайличенко, що прийшов на зміну Хацкевичу, поки не дає стабільно доброго результату разом з командою, а тому також може не допрацювати до кінця сезону.

Крім Шахтаря та Динамо до Луческу є інтерес від команд з Росії, Італії, Китаю і країн Перської затоки.

У Румунії Мірча Луческу працювати не збирається. Він останнім часом уже відхилив три пропозиції - від бухарестського Динамо, Стяуа та Рапіда.

Раніше Луческу заявив, що Динамо важко вийти на рівень 4-5-річної давнини.

Нагадаємо, Луческу: У Шахтарі Фонсека експлуатував мою роботу.