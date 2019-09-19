Вольфсбург - Олександрія 3:1. Відео голів

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Джерело - Чемпіон.

Вольфсбург (Вольфсбург, Німеччина) - Олександрія (Олександрія, Україна)

Ліга Європи, Груповий раунд. Група B, 1-й тур

Четвер, 19 вересня, Вольфсбург, Фольксваген Арена, 22:00

Арбітр:Халіс Озках'я (Туреччина)

Олександрія перший в історії матч групового етапу Ліги Європи проведе на виїзді проти німецького Вольфсбурга.

Трансляція матчу відбудеться на телеканалі Футбол 2.

Також трансляція доступна на нашому сайті.

На 20 хвилині Максимільян Арнольд дістався до м'яча та сильно пробив здалеку. Як з'ясувалось, це було правильне рішення, Паньків помилися і рахунок змінився на 1:0.

24 хвилина. Гол забиває Адмір Мехмеді. Рахунок стає 2:0.

На 66-й хвилині м'яч, після подачі зі штрафного, в межах карного майданчика прийняв Євген Банада відправив його повз голкіпера 2:1

Адмір Мехмеді став автором результативної передачі, після якої Йосип Брекало, з близької відстані, переправив шкіряного в ворота. 3:1.