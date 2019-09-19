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Вчора 07:30 1156
Динамо - Мальме: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 06:48 3591
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Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол
Про чергову поразку Динамо та пісумки туру УПЛ - Профутбол Valeriy Ruchka
16.09.2019 17:15 969
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС
Ібрагімович оформив черговий хет-трик у МЛС Valeriy Ruchka
16.09.2019 14:22 1059
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса
Усе для України! Сергій Стаховський емоційно прокоментував перемогу в Кубку Девіса Андрій Твердохліб
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Вольфсбург - Олександрія 3:1. Відео голів

Вчора 23:33 1449 0
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу
Вольфсбург - Олександрія 3:1. Відео голів
#Вольфсбург, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Вольфсбург (Вольфсбург, Німеччина) - Олександрія (Олександрія, Україна)

Ліга Європи, Груповий раунд. Група B, 1-й тур

Четвер, 19 вересня, Вольфсбург, Фольксваген Арена, 22:00

Арбітр:Халіс Озках'я (Туреччина)

Олександрія перший в історії матч групового етапу Ліги Європи проведе на виїзді проти німецького Вольфсбурга.

Трансляція  матчу відбудеться на телеканалі Футбол 2. 

Також трансляція доступна на нашому сайті.

На 20 хвилині Максимільян Арнольд дістався до м'яча та сильно пробив здалеку. Як з'ясувалось, це було правильне рішення, Паньків помилися і рахунок змінився на 1:0.

24 хвилина. Гол забиває Адмір Мехмеді. Рахунок стає 2:0.

На 66-й хвилині м'яч, після подачі зі штрафного, в межах карного майданчика прийняв Євген Банада відправив його повз голкіпера 2:1

Адмір Мехмеді став автором результативної передачі, після якої Йосип Брекало, з близької відстані, переправив шкіряного в ворота. 3:1.

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