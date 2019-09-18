21:47 Футбол Ліга чемпіонів. Олімпіакос відігрався у Тоттенгема, Брюгге не зміг переграти Галатасарай
20:33 Футбол Полісся перемогло Верес, Нива втратила очки в Ужгороді. Результати 10-го туру Другої ліги
Футбол Гравців Динамо будуть штрафувати за матчі без перемог 7344 2
Футбол Ліга чемпіонів. Інтер врятувався у матчі із Славією, Ліон відігрався у Зеніта 813 2
Футбол Боруссія - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 4265 1
Футбол Збори клубів УПЛ з питання телеправ призначено на 19 вересня 842 1
Футбол Іспанський гранд хоче підписати Тайсона 2566 1
Бокс Підтримай Дерев'янченка, Усика та Гвоздика в США! 2729 1
Футбол Соль: З Динамо у мене більше шансів потрапити до збірної Іспанії 1204 1
Бокс Джошуа: Люди кажуть, що програв, але я називаю це випадковістю 284 1
Футбол Наполі -Ліверпуль: дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги чемпіонів 1039
Футбол Президент Гірника-Спорту звинуватив Мазяра у проведенні договірних матчів 976
Футбол Спаллетті може очолити Монако 703
Футбол Петров: Коли в Олімпік прийшов, мені говорили: Тут всі здають 1394
Футбол Леоненко: Про долю Михайличенка треба питати у Суркіса 1467
Автоспорт Williams може взяти у команду жінку-пілота 898
Футбол Реал хоче підписати нападника Челсі 947
Бокс Сіренко проведе бій з чемпіоном Італії 262
Футбол Барселона готова запропонувати Фаті новий контракт 927
Теніс Марченко знявся з турніру у Шотландії 805
Боротьба Беленюк: Я дуже багато працював для того, щоб добути цю перемогу 1050
ММА Хабіб продав на аукціоні футболку Пуар’є за 100 тисяч доларів 932
Волейбол Капітан збірної України: У Чорногорії особливий волейбол 921
Футбол Відомий російський коментатор: Манчестер Сіті виграє Лігу чемпіонів 976
Футбол Коста пропустить два тижні через травму 850
Футбол Головко: Багато хто вже не сприймає Динамо як гранда 1159
Футбол Гравці Валенсії бойкотували прес-конференцію перед грою з Челсі 1200
Коментарі (
)