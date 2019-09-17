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Барселону можуть покарати за трансфер Грізманна

Вчора 23:42 155 0
Барселону можуть покарати за трансфер Грізманна
#Барселона, #Грізманн

Джерело - isport.ua.

На Барселону можуть накласти санкції за трансфер Антуана Грізманна.

Про це повідомляє AS.

У випадку коли підтвердиться факт ранньої домовленості іспанського клубу з французом про перехід, то Барселону можуть оштрафувати на 300 тис євро.

Однак, Барселону також можуть покарати одним домашнім матчем без глядачів.

Остаточне рішення винесуть на наступному тижні.

Раніше повідомлялося, що Ла Ліга може заблокувати трансфер Грізманна.

Нагадаємо, Грізманн не вірить у трансфер Неймара у Барселону.

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