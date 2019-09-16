Андрій Лунін претендує на престижну нагороду

Український голкіпер Андрій Лунін претендує на нагороду найкращого молодого гравця у світі.

Список претендентів на премію Golden Boy скоротився до 40 футболістів. У нього як і раніше входить український голкіпер Андрій Лунін.

Відзначимо, що цього року змінився регламент голосування. Щомісяця, 15-го числа список претендентів буде скорочуватися на 20 імен, а голосування за кращого футболіста буде починатися заново.

Нагадаємо, що Лунін орендований Вальядолідом до кінця сезону з мадридського Реала. У своїй новій команді Лунін хоче стати основним голкіпером.