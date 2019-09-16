Джерело - football.ua.
Український голкіпер Андрій Лунін претендує на нагороду найкращого молодого гравця у світі.
Список претендентів на премію Golden Boy скоротився до 40 футболістів. У нього як і раніше входить український голкіпер Андрій Лунін.
Відзначимо, що цього року змінився регламент голосування. Щомісяця, 15-го числа список претендентів буде скорочуватися на 20 імен, а голосування за кращого футболіста буде починатися заново.
Нагадаємо, що Лунін орендований Вальядолідом до кінця сезону з мадридського Реала. У своїй новій команді Лунін хоче стати основним голкіпером.