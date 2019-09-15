Рома без труднощів перемогла Сассуоло

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру італійської Серія А Рома приймала Сассуоло.

Рома вже у першому таймі змогла забити чотири м’ячі у ворота суперника. Одним із голів відзначився новачок римлян Генріх Мхітарян.

У другій половині гри дубль Беррарді допоміг Сассуоло скоритти відставання.

Чемпіонат Італії - Серія А 2019/20

3 тур, 15 вересня

Рома – Сассуоло 4:2 (4:0)

Голи: 1:0 - 12 Крістанте, 2:0 - 20 Джеко, 3:0 - 22 Мхітарян, 4:0 - 33 Клюйверт, 4:1 - 53 Беррарді, 4:2 - 72 Беррарді

Нагадаємо, Інтер у більшості переміг Удінезе.

Також, Наполі здолало Сампдорію.