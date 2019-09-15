Джерело - football24.ua.
Антоніо Конте має бути більш впевнений у своїх силах.
Про це розповів колишній тренер Мілана Арріго Саккі.
"Конте – один з найкращих тренерів світу, але він повинен мати більше впевненості в своїх якостях. Він мусить бути сміливішим.
Він не повинен залишати в захисті на одного або двох гравців більше, ніж його суперники. Це вічна проблема італійського футболу", – розповів Саккі.
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