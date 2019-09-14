Вердер на виїзді здолав Уніон. Результати матчів 4 туру Бундесліги

Дві Боруссії святкували перемоги

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі німецької Бундесліги відбулися п’ять матчів.

Боруссія святкувала розгромну перемогу над Баєром. Кельн вдома зазнав поразки. Майнц святкував складну перемогу над Гертою. У матчі Уніон - Вердер було два вилучення. Аусбург здолав Айнтрахт.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20

4 тур, 14 вересня

Аугсбург - Айнтрахт 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 35 Ріхтер, 2:0 - 43 Нідерлехнер, 2:1 - 73 Пасіенсія

Боруссія (Д) - Баєр 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Пако, 2:0 - 51 Ройс, 3:0 - 83 Геррейро, 4:0 - 90 Ройс

Кельн - Боруссія (М) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 14 Плеа

Майнц - Герта 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Куайсон, 1:1 - 83 Груїч, 2:1 - 88 Сен-Жюст

Уніон - Вердер 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Классен (пен), 1:1 - 14 Андерсон, 1:2 - 56 Фуллькруг

Раніше, Новачок Бундесліги сенсаційно переграв Боруссію Дортмунд.