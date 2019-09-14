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Реал Мадрид - Леванте 3:2. Огляд матчу

Сьогодні 17:46 103 0
Гравці Реала ледь не втратили перемогу після 3:0
Реал Мадрид - Леванте 3:2. Огляд матчу
#Реал, #Леванте

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал здобув перемогу над Леванте в рамках 4 туру іспанської Ла-Ліги.

Вже у першому таймі "вершкові" вели у рахунку 3:0, але у другій половині гри ледь не втратили усю перевагу, пропустивши 2 голи.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
4 тур, 14 вересня

Реал Мадрид - Леванте 3:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 25 Бензема, 2:0 - 31 Бензема, 3:0 - 40 Каземіро, 3:1 - 49 Майораль, 3:2 - 75 Мелеро

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