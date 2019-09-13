Ліон втратив перемогу над Ам’єном у 5 турі Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У п’ятому турі французької Ліги 1 Ам’єн вдома врятувався від поразки від Ліону.
На початку зустрічі команди обмінялися забитими м’ячами. На 34-ій хвилині Ліон вийшов вперед завдяки голу Дембеле, який оформив дубль у звітній зустрічі. А у компенсовані хвилини матчу Бодмер врятував господарів від поразки. Це вже третій матч Ліона без перемоги.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
5 тур, 13 вересня
Ам’єн - Ліон 2:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 7 Жалле, 1:1 - 9 Дембеле, 1:2 - 34 Дембеле, 2:2 - 90+2 Бодмер
Раніше, Лілль переміг Анже.
Нагадаємо, Монако не перемогло Страсбург.