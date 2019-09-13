Ліон втратив перемогу над Ам’єном у 5 турі Ліги 1

Спрацювала заміна наставника господарів

Джерело - Чемпіон.

У п’ятому турі французької Ліги 1 Ам’єн вдома врятувався від поразки від Ліону.

На початку зустрічі команди обмінялися забитими м’ячами. На 34-ій хвилині Ліон вийшов вперед завдяки голу Дембеле, який оформив дубль у звітній зустрічі. А у компенсовані хвилини матчу Бодмер врятував господарів від поразки. Це вже третій матч Ліона без перемоги.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

5 тур, 13 вересня

Ам’єн - Ліон 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 7 Жалле, 1:1 - 9 Дембеле, 1:2 - 34 Дембеле, 2:2 - 90+2 Бодмер

Раніше, Лілль переміг Анже.

Нагадаємо, Монако не перемогло Страсбург.