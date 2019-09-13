Захисник Манчестер Сіті пропустить півроку

Джерело - sportarena.com.
Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт через травму коліна пропустить від п'яти до шести місяців.
Про це повідомляє офіційний сайт містян.
Француз отримав травму в матчі четвертого туру чемпіонату Англії проти Брайтона. Через кілька днів Емерік Ляпорт був прооперований в Барселоні.
У нинішньому сезоні Емерік Ляпорт встиг взяти участь в 4 матчах Манчестер Сіті в чемпіонаті Англії, результативними діями не відрізнявся.
На початку серпня, в матчі за Суперкубок Англії, порвав хрестоподібну зв'язку коліна півзахисник Городян Лерой Сані - німець повинен повернутися в гру в лютому або березні.
Після чотирьох стартових турів Прем'єр-ліги команда Манчестер Сіті йде на другому місці, відстаючи від лідируючого Ліверпуля на 2 очка. Завтра Городяни зіграють на виїзді проти Норвіча.
Нагадаємо, ван Дейк узгодив новий контракт із Ліверпулем.
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