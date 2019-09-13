Захисник Манчестер Сіті пропустить півроку

Ляпорт поза футболом на півроку

Захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт через травму коліна пропустить від п'яти до шести місяців.

Про це повідомляє офіційний сайт містян.

Француз отримав травму в матчі четвертого туру чемпіонату Англії проти Брайтона. Через кілька днів Емерік Ляпорт був прооперований в Барселоні.

У нинішньому сезоні Емерік Ляпорт встиг взяти участь в 4 матчах Манчестер Сіті в чемпіонаті Англії, результативними діями не відрізнявся.

На початку серпня, в матчі за Суперкубок Англії, порвав хрестоподібну зв'язку коліна півзахисник Городян Лерой Сані - німець повинен повернутися в гру в лютому або березні.

Після чотирьох стартових турів Прем'єр-ліги команда Манчестер Сіті йде на другому місці, відстаючи від лідируючого Ліверпуля на 2 очка. Завтра Городяни зіграють на виїзді проти Норвіча.

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