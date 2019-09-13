Олімпік підписав колишнього захисника Динамо

Лук'янчук став гравцем Олімпіка

Джерело - ФК Олімпік.

Донецький Олімпік підписав контракт з 23-річним українським захисником Павлом Лук'янчуком.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода розрахована на два роки. Павло уклав контракт з Олімпіком на правах вільного агента.

Лук'янчук - вихованець київського Динамо. Контракт Павла належав Динамо з 2013-го по 2019-й роки.

У 2017-му році Лук'янчук захищав кольори Олімпіка на правах оренди. Всього провів за Олімпік 13 матчів у всіх турнірах.

У 2018-му році Павло виступав за Верес на правах оренди.

В активі Лук'янчука 16 матчів у складі збірної України з футболу U-21.

Нагадаємо, керівництво Олімпіка зіграє в аматорських турнірах.

Раніше повідомлялося, що Ребров порекомендував Олімпіку нового головного тренера.